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Путин потребовал проанализировать причины снижения раскрываемости преступлений в 2020 году

Президент допустил, что обстоятельства могут быть как объективные, так и субъективные

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал тщательно проанализировать причины снижения раскрываемости преступлений в 2020 году. На существование этой проблемы глава государства указал, выступая в среду на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"На что обратил внимание и хотел бы, чтобы и генпрокурор, и заместители, все, кто работает по этому направлению, дополнительно проанализировали: одним из показателей упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений в 2020 году. Снижение раскрываемости небольшое, но нужно тщательно проанализировать причины, почему это происходит", - подчеркнул Путин.

Он признал, что "там могут быть и объективные обстоятельства, а могут быть и субъективные, тут нужен тщательный, серьезный анализ".

Глава государства также обратил внимание на то, что в отношении 180,4 тыс. подсудимых прекращено уголовное преследование. "Нужно и впредь добиваться того, чтобы все приговоры, которые выносятся в ходе судебного разбирательства, были объективными и справедливыми, полностью соответствовали нормам закона", - резюмировал Путин.

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