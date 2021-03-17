Путин поручил обратить внимание на использование преступниками цифровых финансовых активов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил органам прокуратуры и Росфинмониторингу обратить особое внимание на трансграничные перемещения цифровых финансовых активов.

В среду на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент обратил внимание на пункт в проекте решений о необходимости "принять дополнительные меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств, цифровых финансовых активов".

"Преступные элементы все чаще и чаще пользуются цифровыми финансовыми активами, на это, безусловно, нужно с коллегами из других ведомств, в том числе с финмониторингом, обратить самое пристальное внимание", - сказал глава государства. Путин заметил, что данный момент "новый, но существенный".