Путин поручил дополнить решение коллегии прокуратуры пунктом о соцподдержке ее сотрудников

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание на отсутствие в проекте решения коллегии Генпрокуратуры пункта о социальной поддержке самих сотрудников надзорного ведомства и призвал исправить этот недочет.

Комментируя в среду на заседании коллегии Генпрокуратуры проект итогового документа, глава государства отметил, что там изложены многие вещи, но "нет только одного". "Не сказано ничего о решении социальных вопросов самих сотрудников прокуратуры", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что руководство ведомства данной темой занимается, "по-другому и быть не может, но и в решении коллегии Генпрокуратуры отразить это нелишне - как одну из задач улучшения жизни, улучшения социальных условий, условий работы для самих работников прокуратуры".

Путин в завершение своего участия в заседании коллегии поблагодарил сотрудников надзорного ведомства за работу в 2020 году и пожелал им всего самого доброго в 2021.