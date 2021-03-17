Путин поручил прокурорам следить за соответствием законов поправкам к конституции

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Прокуратура должна проследить за приведением нормативной базы РФ в соответствие с принятыми поправками к конституции. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

"Сейчас внесены в конституцию известные поправки и нужно безусловно проделать работу, связанную с этими изменениями, с тем, чтобы привести нормативную базу субъектов и федеральную нормативную базу в соответствие с поправками в конституцию", - сказал президент.

Путин призвал активнее реализовывать правозащитный потенциал органов прокуратуры в самом широком смысле этого слова, в том числе добиваясь своевременного приведения региональной и муниципальной нормативной базы в соответствие с изменениями в Конституцию РФ и последующими изменениями в федеральное законодательство. "Очень важно, многие наверное помните, как прокуратура эффективно работала в начале 2000-х годов по приведению уставов и конституций субъектов Федерации в соответствие с конституцией Российской Федерации. Ведь во многих субъектах РФ было все что угодно, только не было упоминания о том, что это субъект Российской Федерации", - привел исторический пример российский лидер, заметив, что именно с прокурорской помощью тогда и удалось провести эту работу.