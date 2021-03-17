Путин поручил проанализировать соответствие СИЗО существующим требованиям

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову подготовить аналитический доклад о соответствии следственных изоляторов страны существующим режимным требованиям.

"Продолжает иметь место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов в системе исполнения наказаний. Здесь нужен анализ по субъектам Федерации", - сказал глава государства, выступая в среду на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

По его словам, есть соответствующий список проблемных объектов в регионах. "Они здесь перечислены, я вижу, но нужно внимательно посмотреть. Я просил бы вас представить соответствующую докладную записку", - обратился Путин к Краснову.

Президент не исключил, что помощь может потребоваться как отдельным регионам, так и всей системе МВД и исполнения наказаний. "Там проблем достаточно, но есть острые вещи. И на них нужно отреагировать соответствующим образом", - указал глава государства.