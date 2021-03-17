В Твери открылся всероссийский конкурс "Сколково" по отбору стартапов Startup Tour

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Всероссийский конкурс технологических стартапов - Startup Tour, организованный фондом "Сколково", открылся в среду в Твери. От региона представлены 12 инновационных проектов робототехнической, ресурсосберегающей, строительной направленности, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"От столицы Верхневолжья в полуфинал конкурса вышли 12 инновационных проектов. Среди проектов робототехнический набор с элементами искусственного интеллекта "Роршах", ресурсосберегающая технология для фармацевтической отрасли, сухая облегченная коррозионностойкая строительная смесь для создания и ремонта декоративных элементов и другие разработки", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В рамках Startup Tour в Твери организовали дискуссии на темы "Технологические тренды. Стартапы как драйвер инновационного развития корпораций", а также "От идеи до бизнеса. Экосистема Сколково в помощь стартапу. История успеха для стартперов". "Я рад отметить, что Тверская область активно занимается инновационной деятельностью, что в регионе есть венчурный фонд, способствующий этому процессу, есть решения по льготной поддержке инновационных компаний, принятые на региональном уровне", - приводит пресс-служба слова председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.

По данным пресс-службы, в ближайшее время планируется еще один визит специалистов "Сколково" для разработки дополнительных мер поддержки инновационных компаний Тверской области, будут рассмотрены вопросы открытия в регионе представительства Фонда, его участие в создании IT-технопарка. "Мы понимаем, что важно поддерживать это направление развития. Мы снизили в три раза размер налоговых ставок для предприятий, которые работают в сфере IT-технологий, создали Центр государственной поддержки бизнеса, в том числе высокотехнологичных компаний", - отметил губернатор Игорь Руденя.

Startup Tour пройдет с 17 по 30 апреля в девяти городах России - Твери, Уфе, Самаре, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Томске и Мурманске. Конкурс проводится по трем направлениям - индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. Финалисты получат приглашения на крупнейшую в России и СНГ стартап-конференцию Startup Village, а победителю достанется денежный приз в размере 300 тыс. рублей.