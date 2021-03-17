В РПЦ призвали уделять меньше внимания новостям в Великий пост

"Я бы советовал в пост меньше смотреть новости. В пост все-таки очень важно ограничивать тот поток, быть в этом разборчивым. У человека возникает привязанность к этому, он новости смотрит не для дела, а просто ему хочется что-то новенькое посмотреть. Вот это стремление к чему-то новенькому может поймать человека в ловушку", - сказал епископ на пресс-конференции в среду.

Великий пост - самый строгий и продолжительный в православии - начался для РПЦ 15 марта (2 марта по старому стилю). В православии Великий пост делится на первые шесть недель и Страстную неделю (шесть дней перед Пасхой). Для православных христиан во время Великого поста под запретом употребление мяса, молока и молочных продуктов, яиц, животного масла, сдобы и выпечки.