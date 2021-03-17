В Еврокомиссии заявили, что не сомневаются в качестве "Спутника V"

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе. Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования российского препарата для компенсации дефицита.

"Среди вакцин-кандидатов [на применение в ЕС], конечно, есть "Спутник V". Это, безусловно, хорошая вакцина, русские - довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться, - сказал он. - Однако мы знаем, что сегодня у них также есть сложности с производством этой вакцины, и мы видим много запросов на использование промышленности в Европе для ее производства. Сейчас почти все наши заводы заняты производством вакцин по нашим контрактам, но по мере возможности мы, конечно, могли бы помочь".

"У ЕС самый большой портфель вакцин, мы уже располагаем четырьмя вакцинами, скоро их будет пять. В процессе их поставок есть взлеты и падения, и это закономерно, когда речь идет об индустриальном производстве такого масштаба. Также есть много других вакцин в мире, и это очень хорошо. К концу года ЕС и США будут вакцинированы (согласно плану Еврокомиссии, ЕС должен осуществить вакцинацию взрослого населения к концу сентября на 70% - прим. ТАСС), но это менее 10% населения планеты. Поэтому нужно как можно больше вакцин", - отметил Бретон.