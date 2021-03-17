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Генпрокуратура выявила 280 тыс. нарушений закона в сфере охраны природы в 2020 году

40% из них были связаны с процессом сбора и захоронения производственных и бытовых отходов, указал глава ведомства Игорь Краснов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. В России в минувшем году прокуроры выявили более 280 тыс. нарушений закона в сфере охраны природы и природопользования, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в среду на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

"За год в сфере охраны окружающей среды и природопользования прокурорами выявлено 282 тыс. нарушений законов", - отметил он, уточнив, что 40% таких нарушений были связаны с процессом сбора и захоронения производственных и бытовых отходов.

Генпрокурор констатировал, что органы местного самоуправления зачастую не принимают мер для борьбы с несанкцианированными свалками, а компании своевременно не справляются с сортировкой и утилизацией отходов. Также, по его словам, в области недропользования представляют опасность бесхозные шахты, разрезы, отвалы и устаревшее оборудование. Вред причиняет и незаконная добыча песка и прочих общераспространенных ископаемых.

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РоссияКраснов, Игорь Викторович
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