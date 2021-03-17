{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В ФРГ предпочли не спекулировать на теме закупок "Спутника V" до его регистрации в ЕС

В Минздраве Германии напомнили, что для закупок и использования российского препарата обязательна его сертификация европейским регулятором

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Минздрав ФРГ напомнил, что для закупок и использования российской вакцины "Спутник V" на территории Германии обязательна его сертификация европейским регулятором.

"Министр здравоохранения несколько раз говорил, в том числе и о "Спутнике V", что сначала требуется утверждение со стороны EMA", - сказал журналистам в среду представитель ведомства Ханно Кауц. После получения всех необходимых одобрений "ничего не будет говорить против того, чтобы закупать вакцины" третьих стран, сказал Кауц. При этом он не стал давать каких-либо прогнозов.

EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

В ФРГ ранее неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, произведенные за пределами ЕС, в частности "Cпутник V".

Теги
ГерманияРоссияПандемия COVID-19
Железнодорожные круизы в Крым разделят на несколько форматов
В стоимость туров будет входить комплекс услуг с предоставлением проезда, экскурсионного сопровождения и размещения
Читать полностью