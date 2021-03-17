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Власти Новгородской области опровергли данные о планах вывоза в регион ТКО из Петербурга

Информация о том, что в область планируется перевезти около 42 тыс. т отходов из Петербурга ранее появилась в СМИ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Власти Новгородской области опровергли информацию о том, что в регионе якобы ведутся переговоры о вывозе мусора из Санкт-Петербурга. Об этом в среду сообщил официальный представитель губернатора Николай Шестаков в своем Telegram-канале.

"Мы не подтверждаем информацию, [опубликованную в других СМИ], про Новгородскую область, как и ранее, переговоров никаких не вели и не ведем. Это не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Информация о том, что договор о вывозе в Новгородскую область отходов из Петербурга находится на этапе заключения и планируется перевезти около 42 тыс. т отходов, появилась в среду в некоторых средствах массовой информации Санкт-Петербурга. Сроки проведения соответствующих работ не обозначались, как и полная стоимость работ. Также Шестаков отметил, что за основу была взята недостоверная информация начальника транспортного цеха ГУП "Завод по механизированной переработке бытовых отходов" (МПБО-2) Андрея Смирнова, а не актуальный комментарий правительства Новгородской области.

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