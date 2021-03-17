Госдума вводит штрафы за нераскрытие номеров возможных телефонных террористов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах до 80 тыс. рублей для операторов за нераскрытие номеров возможных телефонных террористов.

Законопроект изначально был внесен в ноябре 2017 года, а его новая редакция - в октябре 2018 года. Разработчиками выступила группа депутатов-единороссов и исполнявшая тогда полномочия сенатора Людмила Бокова.

Как указано в пояснительной записке, ранее Госдумой был принят закон об обязанности операторов связи передавать истинный номер абонента при передаче коротких текстовых сообщений, а также установлении голосовых соединений как в телефонной сети связи, так и в сети передачи данных. "Действия по подмене абонентских номеров и уникальных кодов идентификации в сети связи общего пользования причиняют ущерб интересам государства и общества", - говорится в тексте.

"Так, с 11 сентября 2017 года участились случаи совершения телефонных звонков, содержащих заведомо ложные сообщения о готовящемся террористическом акте или наличии взрывного устройства в общественных местах и государственных учреждениях", - указывают авторы. При этом практически все указанные вызовы совершаются с подменой абонентского номера, что вызывает существенные затруднения в установлении злоумышленников правоохранительными органами.

Согласно законопроекту, за неисполнение оператором связи, обеспечивающим передачу короткого текстового сообщения абонента, инициирующего его отправление, обязанности по передаче в неизменном виде абонентского номера, выделенного данному абоненту на основании договора об оказании услуг связи, может последовать штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 80 тыс. рублей.

За неисполнение обязанности по передаче в сеть связи другого оператора в неизменном виде абонентского номера или уникального кода идентификации могут быть наложены аналогичные штрафы.