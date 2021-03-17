Французский регулятор проведет проверку Clubhouse на соответствие регламенту ЕС

ТАСС, 17 марта. Национальная комиссия по информатике и свободам Франции начала расследование в отношении социальной сети Clubhouse в связи с полученной жалобой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте регулятора.

"Расследование должно позволить подтвердить, что регламент ЕС по защите данных распространяется на Alpha Exploration (компания - разработчик Clubhouse - прим. ТАСС), и определить, соблюдает ли она его. Если будет подтверждено, что приложение [Clubhouse], созданное этой компанией, не соответствует регламенту, Национальная комиссия по информатике и свободам сможет при необходимости использовать свои репрессивные полномочия", - указывается в заявлении.

Как указывает регулятор, на данный момент более 10 тыс. человек подписали петицию с призывом к комиссии провести проверку соцсети на предмет возможных нарушений частной жизни. Отмечается, что страны ЕС сотрудничают друг с другом и обмениваются информацией с целью установить соответствие Clubhouse регламенту по защите данных.

Clubhouse - соцсеть, основанная на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых сообщений, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.