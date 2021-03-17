ЕК представила проект паспортов вакцинации. Их введут к середине июня

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия рассчитывает к середине июня внедрить в Европейском союзе так называемые цифровые зеленые сертификаты. Их получат не только привившиеся от коронавируса, но и переболевшие, а также сдавшие отрицательный тест на новую инфекцию, а действовать такие документы будут только до официального завершения пандемии.
В Еврокомиссии, представляя в среду свой проект "ковид-паспортов", заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено.
ТАСС собрал главное, что известно о европейских "ковид-паспортах".
Каким будет сертификат
Документ будет содержать информацию о вакцинации, перенесенной болезни и наличии антител, а также результаты теста у тех, кто не болел и не прививался.
Вакцинация не будет обязательным условием для путешественников. В Еврокомиссии подчеркнули, что все граждане ЕС имеют "фундаментальное право на свободное передвижение" по территории сообщества и тот же принцип будет применяться ко всем, кто проживает в пределах Евросоюза независимо от гражданства.
Как именно будет выглядеть сертификат, пока не известно. Газета El Pais со ссылкой на проект документа писала, что их будут выдавать бесплатно в электронном и бумажном виде, а подлинность сертификата можно будет проверить по специальному штрих-коду.
В документе, по данным издания, будут указаны основные данные о владельце и препарате, которым он был привит, дата и место вакцинации, количество введенных доз, сведения о компании, уполномоченной производить или продавать вакцину. Эта информация будет продублирована на двух языках - английском и официальном языке страны, выдавшей "ковид-паспорт".
Признание вакцин и сертификатов других стран
Еврокомиссия рассматривает возможность признавать сертификаты о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза, но пока никаких деталей по этому вопросу нет.
Кроме того, рассматривается вопрос признания документов о прививке препаратами, которые не получили разрешения на применение в сообществе. Это касается, в частности, российского "Спутника V", который еще не одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), но зарегистрирован Венгрией и Словакией. В Еврокомиссии напомнили, что оснований сомневаться в качестве российской вакцины нет.
Сроки действия
В Брюсселе рассчитывают ввести сертификаты к середине июня. Свое действие они прекратят, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.
Подход России
В России заявляли, что считают возможным обсуждать вопрос введения международных сертификатов вакцинации, однако в целом власти скептически настроены относительно этой идеи.
О возможности дискуссии говорил в декабре прошлого года президент Владимир Путин, но в начале марта этого года его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в Москве пока возобладал "весьма скептический подход". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркивала, что ограничивать передвижение людей между странами недопустимо, а глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала о недопустимости дискриминации какой-либо вакцины.
При этом за сертификаты вакцинации, в частности, высказывался директор разработавшего "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, введение подобных документов облегчило бы жизнь людям.