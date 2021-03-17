ЕК представила проект паспортов вакцинации. Их введут к середине июня

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия рассчитывает к середине июня внедрить в Европейском союзе так называемые цифровые зеленые сертификаты. Их получат не только привившиеся от коронавируса, но и переболевшие, а также сдавшие отрицательный тест на новую инфекцию, а действовать такие документы будут только до официального завершения пандемии.

В Еврокомиссии, представляя в среду свой проект "ковид-паспортов", заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено.

ТАСС собрал главное, что известно о европейских "ковид-паспортах".

Каким будет сертификат

Документ будет содержать информацию о вакцинации, перенесенной болезни и наличии антител, а также результаты теста у тех, кто не болел и не прививался.

Вакцинация не будет обязательным условием для путешественников. В Еврокомиссии подчеркнули, что все граждане ЕС имеют "фундаментальное право на свободное передвижение" по территории сообщества и тот же принцип будет применяться ко всем, кто проживает в пределах Евросоюза независимо от гражданства.

Как именно будет выглядеть сертификат, пока не известно. Газета El Pais со ссылкой на проект документа писала, что их будут выдавать бесплатно в электронном и бумажном виде, а подлинность сертификата можно будет проверить по специальному штрих-коду.

В документе, по данным издания, будут указаны основные данные о владельце и препарате, которым он был привит, дата и место вакцинации, количество введенных доз, сведения о компании, уполномоченной производить или продавать вакцину. Эта информация будет продублирована на двух языках - английском и официальном языке страны, выдавшей "ковид-паспорт".

Признание вакцин и сертификатов других стран

Еврокомиссия рассматривает возможность признавать сертификаты о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза, но пока никаких деталей по этому вопросу нет.