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В ОНК рассказали, что у Навального нет жалоб на условия содержания в колонии в Покрове

Сейчас он находится на карантине, сообщил член региональной ОНК Сергей Яжан

ВЛАДИМИР, 17 марта. /ТАСС/. Алексей Навальный не жалуется на условия содержания в ИК-2 в Покрове во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил в среду член региональной ОНК Сергей Яжан, который встретился с Навальным в исправительном учреждении.

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"Вчера я был в Покрове в колонии, навестил человека. <…> Жалоб у него нет, настроение хорошее", - отметил собеседник агентства, комментируя встречу с Навальным.

Он пояснил, что члены ОНК посетили покровскую колонию в ходе проверки учреждения. Как уточнил Сергей Яжан, сейчас Алексей Навальный находится на карантине.

15 марта адвокаты Навального сообщили, что его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино".

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