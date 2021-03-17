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Более 90% бюджетных мест будет выделяться вузам в регионах России

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что каждый второй выпускник школы в 2021 году будет обеспечен очным бюджетным местом в российском вузе

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Свыше 90% бюджетных мест будет распределено в пользу региональных вузов, заявил в среду министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "Вместе-РФ" по итогам правительственного часа в Совете Федерации.

"В этом году на 9% больше [бюджетных мест] по отношению к предыдущему. И так, мы нарастающим итогом каждый год будем увеличивать количество бюджетных мест. <...> Не меньше 90% уйдут в регионы", - сообщил Фальков.

Ранее в ходе правительственного часа Фальков заявил, что каждый второй выпускник школы в 2021 году будет обеспечен очным бюджетным местом в российском вузе.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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