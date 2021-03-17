В Форосе благоустроят общественные пляжи и откроют для посещения пляжи санатория

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Пляжи поселка Форос в Крыму, где жители жаловались на то, что в результате строительства доступ к ним может оказаться ограничен, будут благоустроены до начала курортного сезона, для посещения откроют пляжи санатория "Форос", сообщили в среду в администрации Ялты.

"Ряд поселковых пляжей приведут в порядок, а восемь пляжных карт санатория "Форос" будут открыты для посещения. Благоустройство пляжей поселка планируется до начала курортного сезона. Все пляжи будут оборудованы теневыми навесами, кабинками для переодевания, душевыми, туалетами, спасательными постами, кафе", - говорится в сообщении.

Благоустройство пляжей находятся на личном контроле министра курортов и туризма Вадима Волченко и главы администрации Ялты Янины Павленко.

Ранее жители поселка Форос жаловались на вырубку деревьев и возведение заборов при строительстве санатория "Форос", из-за чего возникали сложности с попаданием на пляж. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" в Ялте и задаст вопросы руководству региона. Глава Крыма Сергей Аксенов дважды посетил поселок Форос и сообщил, что нарушений не выявлено. При этом прокуратура до 23 марта проводит проверку по ситуации, сложившейся вокруг парка.