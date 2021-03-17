Радикальных изменений в заданиях ЕГЭ в 2021 году не предполагается

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Радикальных изменений в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2021 года не будет, сообщила в среду директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в эфире программы "Образовательная среда".

"Ничего радикально нового [в заданиях] в этом году не будет. До 1 сентября все школы и учителя, выпускники могли ознакомиться с проектами тех демонстрационных вариантов, которые были опубликованы на сайте ФИПИ, остаются там уже в утвержденном виде", - сообщила Решетникова.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.