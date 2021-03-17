ВОЗ рекомендует продолжить вакцинацию препаратом АstraZeneca

Более 90% бюджетных мест будет выделяться вузам в регионах России

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что каждый второй выпускник школы в 2021 году будет обеспечен очным бюджетным местом в российском вузе

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