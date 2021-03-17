Полпред в ЮФО назвал преступной халатностью бездействие чиновников по профилактике пожаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов на заседании в среду назвал преступной халатностью бездействие чиновников в предупреждении пожаров в округе, где в 2020 году их количество увеличилось почти на 15%.

"Бездеятельность по предупреждению пожаров доходит до крайних пределов и грозит сделать ситуацию в округе малоуправляемой. В 2020 году в сравнении с прошедшим годом количество природных пожаров в округе выросло на 14,8%, их число достигло 37,5 тыс. Особо наглядно видны просчеты и нарушения служебного долга, а также нередко проявляемая преступная должностная халатность на конкретных примерах", - сказал Устинов на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе.

По его данным, половина всех произошедших в 2020 году в округе пожаров приходится на Ростовскую область, здесь по сравнению с 2019 годом зафиксирован рост на 53,4%, в Волгоградской области число природных пожаров увеличилось на 42%, в Астраханской - на 24,7%. Полпред также отметил, что слабо ведется противопожарная работа на особо охраняемых природных территориях в Краснодарском крае и в Крыму - количество пожаров на них в 2020 году увеличилось втрое.

Ситуация в Ростовской области

Устинов призвал губернатора Ростовской области Василия Голубева радикально повысить ответственность местных чиновников за охрану лесов от пожаров в регионе, где только в 2020 году сгорело почти 2,5 тыс. га лесных угодий. В качестве примера он привел крупный лесной пожар в Усть-Донецком районе, который произошел несколько лет назад, тогда ущерб составил 4 млрд рублей. По словам Устинова, уголовное преследование виновных было прекращено по истечении срока давности, это привело к тому, что ущерб не возместили.

По итогам заседания Голубев сообщил журналистам, что напряженная ситуация с природными пожарами послужила причиной принятия в регионе комплекса дополнительных мер: с 2011 года создали 47 пожарных частей, из них четыре - в 2020 году, еще четыре заработают в 2021 году, они будут обслуживать 81 территорию.

"Укрепляем и техническую базу учреждений, осуществляющих защиту от пожаров. В минувшем году закупили 14 единиц специальной лесопожарной техники. В этом году на доукомплектацию пожарными автомобилями областных пожарных частей выделили 79 млн рублей. На содержание лесопожарных станций из областного бюджета дополнительно предусмотрели 57 млн рублей", - процитировали губернатора в пресс-службе правительства Ростовской области.

Для контроля над природными пожарами в регионе работает 79 точек видеонаблюдения с датчиками дыма и огня, и в ближайшее время будут установлены еще 18 камер.

Пожары в Краснодарском крае

Что касается ситуации в Краснодарском крае, Устинов обратил внимание на крупный природный пожар на территории заповедника "Утриш" в 2020 году, ущерб от которого составил практически 1 млрд рублей, и призвал власти региона обеспечить возмещение ущерба. По его словам, в заповеднике "Утриш" в течение нескольких последних лет происходили возгорания в лесах из-за нарушения закона, регламентирующего правила пребывания людей в заповедных лесах, имеется огромное количество неисполненных предписаний.

"Длительное бездействие, а может быть и коррупционное потакание беззаконию привели к масштабному лесному пожару. Прошу обеспечить не только привлечение к уголовной ответственности виновников, но и обеспечить возмещение материального ущерба", - сказал Устинов, обращаясь к руководителю краевого следственного управления СК РФ и губернатору региона Вениамину Кондратьеву.

Также он поручил главе Краснодарского края взять на контроль ситуацию по обеспечению пожарной безопасности в муниципалитетах, обращая внимание на то, что, например, в Анапе ежегодно происходят масштабные пожары на территориях, примыкающих к детским здравницам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что в Краснодарском крае в четырех районах уже установили особый противопожарный режим в связи с тем, что с начала марта участились возгорания камыша, сухой травы и мусора, а осложняется ситуация ветреной погодой. На этих территориях запрещено жечь сухую траву, мусор, разводить костры.

"Но мы должны понимать, что у лесного фонда и сельхозземель есть арендаторы, которые обязаны обеспечивать соблюдение мер пожарной безопасности. Пока они не начнут нести более существенную финансовую ответственность за несоблюдение этих правил, порядка мы не наведем", - сказал Кондратьев.