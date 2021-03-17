Республиканская больница в Коми в апреле вернется к плановой работе после лечения COVID-19

СЫКТЫВКАР, 17 марта. /ТАСС/. Коми республиканская клиническая больница, которая целиком была переформатирована под крупнейший ковидный моногоспиталь, к апрелю полностью вернется к прежнему режиму работы, рассказал в среду глава республики Владимир Уйба.

"Коми республиканская больница возвращается к прежнему режиму работы. Решение взвешенное, не преждевременное. Текущая эпидситуация позволяет нам задействованные под борьбу с ковидом медицинские учреждения постепенно переводить на обычный режим работы. Сейчас там проходит санитарная обработка всех отделений, кроме хирургии, нейрохирургии, травматологического отделения и реанимации - эти отделения будут отмываться после 20 марта. Но к апрелю планируется привести больницу в санитарное состояние и начать оказывать медицинскую помощь", - сказал Уйба, отвечая на вопросы жителей, запись интервью размещена на официальном портале региона.

Как отметил глава региона, с марта возобновлена работа выездных бригад республиканской станции переливания крови, запасы которой сокращаются. Медики работают с соблюдением всех санитарных требований. С января возобновила работу диагностическая выездная поликлиника. В январе-феврале специалисты отработали в четырех районах - Усть-Вымском, Троицко-Печорском, Ижемском и Вуктыльском.

"Мы сократили коечный фонд [в моногоспиталях], сегодня он составляет 991 койку, с начала 2021 года мы сократили 1 305 коек. Но в случае ухудшения эпидобстановки мы можем очень быстро, за несколько дней развернуть около тысячи коек, мы научились это делать", - отметил Уйба.

Хорошими темпами ведется вакцинация, сказал Уйба. В Коми поступило более 31 тыс. доз вакцины. Привито одним компонентом 26 184 человека, завершили иммунизацию 12 689 человек. Почти половина привитых - это люди в возрасте 60 лет и старше. Действуют 25 мобильных пунктов вакцинации и 109 прививочных бригад. Организован подвоз жителей из труднодоступных и удаленных мест на вакцинацию.

На 17 марта в Коми подтверждено 40 677 заразившихся коронавирусом, в том числе за сутки - 67 случаев. Выздоровели 39 544 человека, умерли 777.