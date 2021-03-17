Комитет Госдумы не поддержал законопроект о досрочной пенсии для многодетных

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект депутата от ЛДПР Сергея Иванова о досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, имеющим четырех и более детей. Об этом в среду сообщил ТАСС глава комитета Ярослав Нилов.

Законопроект предоставляет право досрочного выхода на пенсию по заявлению лиц, имеющих четырех и более детей, в том числе усыновленных, в 60 лет для мужчин при условии, что они имеют четырех детей в одном браке, и в 55 лет для женщин.

"Большинство депутатов комитета его не поддержали", - проинформировал Нилов.

При этом парламентарий, представляющий фракцию ЛДПР, подчеркнул, что сам голосовал за принятие документа. "Я, как и депутат [Никита] Березин от фракции ЛДПР, голосовал за принятие, но наших голосов не хватило. Депутат [от КПРФ Николай] Коломейцев не стал поддерживать", - уточнил председатель комитета.

Ранее правительство РФ дало отрицательное заключение на инициативу Иванова. Как указали в кабмине, законопроект не содержит источников и порядка финансирования дополнительных расходных обязательств, вытекающих из положений документа.

Законопроект был внесен в Госдуму в январе прошлого года.