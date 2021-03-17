ВЦИОМ: более половины россиян оценивают экологию своих городов как благополучную

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Около 59% опрошенных россиян считают, что экологическая обстановка в их населенных пунктах является благополучной. Этот показатель увеличился почти вдвое за последнее десятилетие, сообщил на II Международном форуме-выставке "Чистая страна" директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Если до 2017 года устойчивое большинство оценивало ситуацию экологическую в месте своего проживания как скорее неблагополучную, фиксировалось 64%, то сейчас такая точка зрения стала существенно менее распространена, 34-39%, максимум 41% [респондентов] говорит, что неблагополучная сегодня обстановка в месте проживания", - сообщил Федоров.

Согласно слайдам из презентации Федорова, с 2018 года доля опрошенных, положительно оценивающих экологическую обстановку в своих городах, превысила долю высказывающихся негативно. За 10 лет показатель недовольных экологической обстановкой в месте проживания снизился вдвое, до 39%, большинство - это жители городов-миллионников.

По данным эксперта, большинство опрошенных считает выбросы с заводов и предприятий наиболее острой проблемой в регионе, почти столько же - автомобильные выхлопы и переработку мусора, создание свалок.

II Международный форум-выставка "Чистая страна", организованный в поддержку нацпроекта "Экология", проходит в Москве с 16 по 18 марта. Участники из разных регионов страны делятся опытом и показателями, полученным по итогам реализации национального проекта в 2021 году, обсуждают законодательные инициативы, рассматривают механизмы поддержки мероприятий по сохранению и улучшению экологической обстановки в стране.