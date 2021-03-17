Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать "МБХ-Медиа"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от Twitter блокировки ресурса "МБХ-Медиа". Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе ведомства.

"21 февраля 2018 года по решению Генеральной прокуратуры РФ информационный ресурс "МБХ-Медиа" был внесен в реестр запрещенной информации, доступ к нему на территории России был ограничен. Также под ограничительные меры попали аккаунты данного издания в социальных сетях", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о требовании к Twitter.

Как ранее сообщила РБК главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло, Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт сетевого издания, соответствующее уведомление соцсеть прислала в редакцию издания. По ее словам, Роскомнадзор считает, что Twitter-аккаунт "МБХ медиа" распространяет материалы "Открытой России", что, "естественно, не имеет никакого отношения к действительности".

В Роскомнадзоре ТАСС подчеркнули, что причиной действительно "послужила публикация информационных материалов иностранного общественного сетевого движения "Открытая Россия", признанного нежелательным на территории Российской Федерации".