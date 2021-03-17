Крым готов принять иностранных наблюдателей в области прав человека на своей территории

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Закрытость Крымского полуострова для граждан Украины и международных мониторинговых миссий является частью политики Украины. Крым готов принять представителей любых международных контрольных механизмов в области прав человека на территории полуострова, заявила в среду на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа" в режиме видеоконференции глава "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина.

"Пока только Украина пытается ограничить доступ на полуостров и для своих, и для иностранных граждан. Причина проста и банальна - в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах. Крым всегда готов принять любые международные контрольные механизмы в области прав человека на территории полуострова", - сказала Гридчина.

Она напомнила, что "закрытость" Крыма является одной из тем, которую украинские парламентарии регулярно поднимают на различных международных площадках. Однако реалии посещения Крыма гражданами Украины, по мнению главы общины, говорят об обратном. "До того, как всемирная пандемия новой коронавирусной инфекции закрыла границы во всем мире, в 2019 году Крым посетили более миллиона украинцев. Статистика наглядно демонстрирует, что украинцы беспрепятственно посещают полуостров", - отметила Гридчина.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса.

За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.