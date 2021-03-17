Комитет Госдумы рекомендовал смягчить законопроект о переаттестации духовенства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений в среду рекомендовал нижней палате с учетом поправок принять во втором чтении законопроект о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

По словам главы комитета Сергея Гаврилова, поправки ко второму чтению были выработаны с учетом консультаций с руководителями традиционных российских конфессий и иных значимых религиозных организаций.

По сравнению с редакцией первого чтения от обязанности проходить переаттестацию освобождаются клирики, уже осуществляющие религиозную деятельность в РФ. "Эти требования будут распространяться на священнослужителей и религиозный персонал российских религиозных организаций, впервые приступающих к осуществлению богослужений, религиозных обрядов и церемоний, к миссионерской или преподавательской деятельности. Не потребуется переаттестация священнослужителям, приезжающим в Россию для совершения разовых богослужений, лекций, то есть в том случае, если они не являются членами именно российских религиозных организаций", - цитирует Гаврилова его пресс-служба.

Парламентарий пояснил, что в случае отсутствия российских духовных образовательных организаций высшего образования соответствующей конфессиональной принадлежности дополнительное профессиональное образование будет возможно получить в федеральных вузах, перечень которых утвердит Минобрнауки России. После получения допобразования в российских духовных или светских вузах священнослужители должны будут пройти аттестацию в руководящем органе российской централизованной религиозной организации, уточнил депутат.

"Законопроектом также разрешается общественным организациям и общественным движениям использовать в своих наименованиях указание на религиозную принадлежность на основании письменного согласования с централизованной религиозной организацией соответствующей конфессии. Такое согласование должно подтвердить реальную духовную связь общественной организации с централизованной религиозной организацией соответствующей конфессии и исключить случаи мошенничества и злоупотребления", - добавил Гаврилов.

О документе

Госдума приняла законопроект в первом чтении 15 декабря. Второе чтение неоднократно переносилось на более поздний срок из-за возражений со стороны ряда религиозных организаций, связанных с нормой о необходимости проходить аттестацию священнослужителям, учившимся за рубежом и осуществляющим религиозную и преподавательскую деятельность в РФ. В частности, рассмотрение законопроекта откладывалось после обращений общин буддистов, у которых в России нет подходящих духовных школ.