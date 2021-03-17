Камень с места гибели Виктора Цоя привезли из Латвии в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Камень с места аварии, в которой погиб Виктор Цой, привезли из Латвии в Петербург и представили на выставке в Государственном музее городской скульптуры. В дальнейшем камень планируется установить в Любанском переулке Петроградского района, который имеет неофициальное название "сквер Виктора Цоя", сообщил музыкальный продюсер и рок-музыкант Андрей Тропилло журналистам в Петербурге в среду.

Событие приурочили к 40-летию Ленинградского рок-клуба, основанного 7 марта 1981 года. Как рассказал ТАСС музыкальный продюсер, камень привезли в Петербург из Латвии в конце февраля. "Мы с [российским музыкальным критиком и журналистом Артемием] Троицким провели расследование. Это точно тот камень, на который наехал Цой. Из-под Юрмалы, с 25-го километра", - сказал Тропилло.

По его версии, до столкновения с автобусом автомобиль Виктора Цоя наехал на камень. "От удара колеса повернули немного налево. Он, как все правши, дернул налево руль, нажал газ и выскочил на шоссе, пересек мостик и врезался в автобус", - отметил музыкант.

Собеседник агентства добавил, что камень - это часть базальта весом более 100 кг, который ранее стоял у мемориала Виктора Цоя в Латвии.

Также на выставке рок-музыканты и художники представили проект "Цой с тобой" по созданию арт-пространств и установки камня в Любанском переулке. Один из авторов проекта художник Олег Бурьян рассказал ТАСС, что арт-объект будет представлять собой модуль в виде огромного QR-кода и фонтана (водной стены), вода которого стекает в бассейн, где расположен камень.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Мы ждем перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе на 35 километре трассы Талси - Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.