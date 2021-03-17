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Дела об участии экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в митингах поступили в суд

Бывшему политику вменяют нарушение установленного порядка проведения акции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Административные дела по статье об участии в несанкционированных акциях бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поступили в Октябрьский районный суд города, следует из материалов судебного делопроизводства.

"Передача дела судье 17 марта", - говорится в материалах дел. Оба дела возбуждены по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга").

Ройзман уточнил ТАСС, что уведомлен о двух административных делах за участие в несогласованных митингах 23 и 31 января. Он добавил, что будет ждать, "когда пригласят в суд".

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".

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