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В России впервые издали перевод второй по значимости книги для мусульман

Презентация сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" пройдет в Махачкале 27 марта

КАЗАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Перевод сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" в версии мусульманского ученого дагестанского происхождения Умара Зияуддина ад-Дагестани издали в Татарстане. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана в среду.

"Впервые в России издан перевод сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" в версии ад-Дагестани на русский язык. Примечательно, что выпуск издания стал результатом совместных усилий шариатских специалистов ДУМ Республики Татарстан и муфтията Республики Дагестан: оно переведено и издано в Татарстане, рецензировано в Дагестане. Таким образом, современный фундаментальный богословский труд стал олицетворением дружбы мусульманских народов России", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ДУМ Татарстана, "Сахих аль-Бухари" является второй по значимости после Корана книгой для мусульман и одним из основных суннитских сборников хадисов. В то же время богословы в разные времена сокращали "Сахих аль-Бухари", исходя из нужд той или иной эпохи. Одной из самых удачных сокращенных версий является "Зубдат", составленная в XIX веке мусульманским ученым дагестанского происхождения Умаром Зияуддином ад-Дагестани.

До сегодняшнего дня труд ад-Дагестани не был доступен для русскоязычного читателя. Распространение псевдоисламских традиций и идей в российском мусульманском сообществе обуславливает необходимость возрождения отечественной богословской мысли. Перевод сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" в версии "Зубдат" на русский язык сделал доступными смыслы достоверных хадисов и истинных суннитских традиций для мусульман России, отметили в пресс-службе.

Презентация сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" пройдет 27 марта в Махачкале на площадке "Дома дружбы". Участниками встречи станут муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и члены авторского коллектива издания - шариатские специалисты муфтиятов двух республик.

Ранее в Казани был выпущен смысловой перевод Корана на русский язык "Калям Шариф. Перевод смыслов", который был подготовлен при участии шариатских специалистов из Дагестана. Он получил признание среди российских богословов.

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РоссияТатарстанДагестан
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