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Пандемия COVID-19

Лавров обсудил с послом Венгрии поставки вакцины "Спутник V"

Также стороны рассмотрели широкий круг вопросов российско-венгерских отношений

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Венгрии в Москве Норберт Конкой обсудили на встрече в среду взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией, в том числе поставки российской вакцины "Спутник V".

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"Особое внимание уделено взаимодействию в сфере борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в том числе применительно к поставкам в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади указали, что стороны рассмотрели широкий круг вопросов российско-венгерских отношений, обсудили перспективы их дальнейшего развития. "Выражено обоюдное удовлетворение тем, что, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку во всем мире, российско-венгерское сотрудничество продолжает поступательно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды. Бесперебойно функционируют основные механизмы двустороннего взаимодействия, поддерживается регулярный диалог на уровне внешнеполитических ведомств двух стран", - добавили в министерстве.

На встрече также присутствовал посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года Национальный центр общественного здравоохранения одобрил применение на территории страны российского препарата.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВенгрияПандемия COVID-19
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