В Думу внесли законопроект о конфискации машин за "пьяные" ДТП с тяжкими последствиями

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан в среду внесло в Госдуму законопроект о введении конфискации автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с жертвами и пострадавшими. Текст размещен в думской электронной базе.

Разработчики предлагают внести изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ, установив "обязательную конфискацию автомобиля или другого механического транспортного средства, принадлежащего на праве собственности осужденному или иному законному владельцу, за совершение с применением данного транспортного средства преступлений", предусмотренных отдельными частями статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Речь, в частности, идет о дорожных происшествиях, произошедших по вине нетрезвых водителей, в результате которых был причинен тяжкий вред здоровью или которые повлекли смерть одного, двух или более лиц.

"Представленный законопроект является очередной попыткой внести вклад в решение насущной проблемы в нашем российском обществе, а именно снизить количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) по вине нетрезвых водителей", - отмечают разработчики в пояснительных материалах.

В правительстве данную инициативу не поддержали. В официальном отзыве кабмина указано, что конфискация - лишение правонарушителя права собственности "на имущество, определенным образом связанное с совершением правонарушения". При этом собственник автомобиля мог передать его осужденному, не подозревая, что он станет виновником ДТП.

Таким образом, указывают в правительстве, предлагаемый подход к конфискации автомобиля у собственника, не привлеченного к ответственности и не признанного виновным в совершении преступления, не корреспондирует с основополагающими принципами Конституции РФ. "На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", - сказано в отзыве.