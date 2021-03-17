Муфтием Северной Осетии переизбрали Хаджимурата Гацалова

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Хаджимурат Гацалов единогласным решением переизбран муфтием Северной Осетии сроком на пять лет. Голосование состоялось в среду на съезде мусульман республики, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Вячеслав Битаров.

"Сегодня встретился с муфтиями регионов Северного Кавказа и Республики Калмыкия. Гости прибыли в Северную Осетию на съезд мусульман Республики Северная Осетия-Алания. На нем был избран духовный лидер мусульман республики - единогласным решением переизбран муфтий Хаджимурат Гацалов", - написал Битаров.

Глава республики также отметил, что в ходе съезда обсудил с гостями решение общих задач, направленных на укрепление сплоченных и успешных отношений. "Задачи по сохранению мира и согласия - ключевые и общие для органов государственной власти и религиозных организаций. Считаю, что развитие государственно-конфессиональных отношений - один из гарантов социальной стабильности", - добавил Битаров.