Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но остается напряженной, заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация эпидемическая стабилизируется. Количество заболевших ежедневно снижается. Но вместе с тем ситуация остается напряженной", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова также добавила, что развитие эпидемиологического процесса с коронавирусом в настоящее время становится более очевидным - вирус имеет сезонный характер.

Заражение внутри семьи

Коронавирусом в России сейчас чаще всего заражаются внутри семьи, отметила Попова.

"Сегодня чаще всего передача идет внутри семьи. Вот соблюдать правила внутри семьи, дома у себя, в случае, если кто-то инфицирован, мы пока еще должным образом не научились", - сказала она.

Попова напомнила, что если кто-то из членов семьи чувствует себя плохо, его нужно по возможности изолировать в свободной комнате.

"Как правило, у нас март - апрель - это некоторый рост, активизация сезонных вирусов, они сегодня возвращаются к нам после зимы на короткое время, но этот период обязательно присутствует каждую весну. Мы видим сегодня некоторое увеличение вируса гриппа В", - добавила глава Роспотребнадзора.

Маска обязательна

Привившийся от COVID-19 или переболевший им может заражать других, поэтому должен соблюдать правила профилактики, заявила Попова.

"Человек, который имеет иммунитет, у него на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться вирус - живой и способный заражать других людей. Поэтому человек, который привит, человек, который переболел, все-таки должен носить маску и защищать окружающих", - сказала она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 418 436 случаев заражения, выздоровели 4 024 975 человек, умерли 93 364. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.