Попова порекомендовала россиянам не выезжать за рубеж на майские праздники

"Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны", - сказала она в среду в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут попасть сейчас, не сокращаются. "Нет, пока ничего не сокращается, но для того, чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны", - пояснила она.

Кроме того, Попова добавила, что отмена ограничений, введенных из-за коронавируса, в стране происходит постоянно. "И мы все это видим", - заключила она.