{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Попова порекомендовала россиянам не выезжать за рубеж на майские праздники

В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут попасть сейчас, не сокращаются

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести майские праздники в России и не выезжать за рубеж.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны", - сказала она в среду в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут попасть сейчас, не сокращаются. "Нет, пока ничего не сокращается, но для того, чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны", - пояснила она.

Кроме того, Попова добавила, что отмена ограничений, введенных из-за коронавируса, в стране происходит постоянно. "И мы все это видим", - заключила она.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
Технический этап рекультивации участка в 15 га завершился в Шиесе под Архангельском
В ближайшее время на территории планируется высадить сеянцы
Читать полностью