Попова заявила, что британский штамм коронавируса попал в Россию из ОАЭ и стран Европы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Выявленные в России пациенты с британским штаммом коронавируса привезли его из Объединенных Арабских Эмиратов и стран Европы, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Два случая выявления южноафриканского штамма, они были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую республику, а в другом случае - Занзибар. А британский штамм - чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа, из европейских стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам Поповой, это произошло, так как в Европе распространенность британского штамма сейчас очень широкая.

Никто из выявленных в России пациентов с британским или южноафриканским штаммом коронавируса не заболел тяжело, сообщила Попова.

"Пока у нас нет тяжело заболевших [новыми] штаммами, ни 28 человек, которые привезли в РФ британский штамм, выявленные здесь, ни два человека, которые привезли южноафриканский штамм. Тяжелой "клиникой" пока, к счастью, не проявилось это заболевание у них", - сказала она.

Попова отметила, что специалисты отслеживают круг людей, контактировавших с пациентами, заразившихся новыми штаммами, и ограничивают возможное распространение вируса.

О существовании британского штамма стало известно в середине декабря. Многие страны из-за этого прекратили авиасообщение с Великобританией, в том числе Россия, которая 12 января продлила срок действия этой меры до 1 февраля включительно. В РФ на сегодняшний день выявлено 28 случаев британского штамма.

Роспотребнадзор 16 марта заявил о выявлении в России двух случаев заражения южноафриканской мутацией коронавируса.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 418 436 случаев заражения, выздоровели 4 024 975 человек, умерли 93 364. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.