Попова заявила, что иммунитет после прививки может не появиться у 10% вакцинированных

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Иммунитет после вакцинации не вырабатывается в среднем у 10% привившихся, заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте - среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин. Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам Поповой, в таком случае те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены, поскольку вирусу будет негде распространиться.