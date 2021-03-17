{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РКН потребовал от соцсетей блокировки страниц "Ассоциации школ политических исследований"

В декабре 2020 года деятельность этой организации была признана нежелательной в РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) потребовал от социальных сетей Twitter, Facebook и Instagram заблокировать страницы иностранной неправительственной организации "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы", признанной нежелательной в РФ. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве в среду.

"18 января 2021 года по решению Генеральной прокуратуры РФ интернет-ресурс НКО "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" внесен в реестр запрещенной информации. Доступ к нему на территории России был ограничен. В тот же день в реестр были внесены группы и сообщества данного НКО в социальных сетях Twitter, Facebook, Instagram. Роскомнадзор направил администрациям социальных сетей уведомления о необходимости ограничения доступа к интернет-ресурсам НКО "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы", - сказал собеседник агентства.

"Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" 25 декабря 2020 года была добавлена Минюстом России в "Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Теги
Россия
В Северной Осетии для ожидающих выезда из России в Закавказье организовали придорожный душ
Кроме того, водителей периодически бесплатно обеспечивают едой и водой
Читать полностью