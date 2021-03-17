В Северной Осетии построят новый Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Новое здание Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Северной Осетии построят во Владикавказе, его оборудование позволит выявлять на ранней стадии различные угрозы. Об этом ТАСС сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по региону Максим Исаев.

"У специалистов ЦУКСа появятся новые возможности по внедрению инновационных российских разработок в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, что позволит выявлять на ранней стадии различные опасности и угрозы", - сказал Исаев.

По его словам, одной из важных составляющих нового здания ЦУКС является возможность трансляции на видеостене в зале оперативно-дежурной смены в режиме реального времени видео о ходе работ по ликвидации последствий ЧС и происшествий. Это позволит реально оценить масштабы случившегося и принимать дополнительные оперативные меры по их ликвидации.

"Строительство нового административного здания ЦУКСа, соответствующего всем требованиям и оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием, повысит уровень организации реагирования и координации действий сил и средств территориальной подсистемы субъекта на возникающие чрезвычайные ситуации и происшествия, и тем самым повысит безопасность населения и территории Северной Осетии", - отметил Максим Исаев.

По данным на сайте госзакупок, срок окончания строительных работ - не позднее 31 октября 2022 года. На эти цели будет направлено около 150 млн рублей.