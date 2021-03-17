Фармрегулятор Сербии не нашел оснований прекращать вакцинацию препаратом AstraZeneca

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии не нашло оснований для прекращения или ограничения вакцинации препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщила в среду пресс-служба сербского фармрегулятора.

"Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии оповещает общественность, что, согласно данным, которыми располагает национальный фармрегулятор, нет причин прекращать или каким-либо способом ограничивать применение вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Как сообщили в агентстве, специалисты внимательно следят за ситуацией в странах ЕС, но также следуют рекомендациям Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения, которые говорят в пользу продолжения вакцинации. Фармрегулятор Сербии отметил, что с момента начала вакцинации в стране было зафиксировано 74 случая нежелательных реакций на вакцины, из которых 16 зафиксировали медики, а 58 - пациенты. Наибольшее число нежелательных реакций связано с раздражением в месте прививки, болью, отеками, покраснениями. Также присутствуют системные реакции - повышенная температура, боль в мышцах и суставах, слабость, головная боль и тошнота.

"Подчеркиваем: ни один случай эмболических или тромботических нежелательных реакций не был предъявлен агентству по лекарствам и медицинским средствам на вакцину AstraZeneca", - говорится в заявлении.

В настоящий момент семимиллионная Сербия провела вакцинацию 2,052 млн своих граждан, из которых более 793 тыс. уже получили второй компонент препарата. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает второе место в Европе.

Гражданам предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".