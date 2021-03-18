Семилетие воссоединения Крыма с Россией отметят концертами, мотопробегом и высадкой сада

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Жители российских регионов в четверг отметят семилетие воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. На полуострове в этот день запустят новый водозабор, состоится традиционный автомотопробег "Ночных волков", а по всей стране - концерты.

Семь лет назад Республика Крым и Город-герой Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

О ситуации с водоснабжением

Наиболее важным событием в этот день в Крыму станет запуск Бештерек-Зуйского водозабора, который позволит частично решить проблему водоснабжения и орошения земель в Крыму, возникшую в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Реализация проекта даст Симферополю дополнительно 22 тыс. куб. м воды ежедневно, что позволит снять напряженность с водоснабжением в городе.

Кроме того, планируется официальный запуск водозабора на реке Бельбек - он должен решить проблему с водоснабжением Севастополя.

Автопробег и концерт

В регионах все еще действует запрет на проведение массовых мероприятий, который был введен из-за пандемии коронавируса. Однако, по решению властей Крыма и Севастополя, сделано исключение для мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума и годовщине воссоединения с Россией.

Традиционными участниками мероприятий станут члены мотоклуба "Ночные волки" - вместе с участниками событий 2014 года они совершат автомотопробег, который соединит Симферополь и Севастополь. В Севастополе колонна сделает остановку. чтобы открыть памятный камень на аллее Русской весны и высадить деревья из разных регионов России. На площадке у горы Гасфорта состоится праздничный концерт с участием Юлии Чичериной и других исполнителей, поздравление от различных танцевальных и музыкальных коллективов.

На площади Нахимова в Севастополе выступят группа "Любэ", Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, артисты городских коллективов и Черноморского флота. Завершить праздник власти планируют фейерверком. Праздничный концерт планируется и в Симферополе.

Вечером на площадке центра культуры и искусств в Севастополе состоится открытие международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности", который продлится до 21 марта. В кинотеатре "Россия" покажут лучшие работы молодых кинематографистов со всего мира, во всех кинотеатрах сети "Севастополь кино" состоится показ художественного фильма "Крым".

История и ценности

Ряд мероприятий на территории полуострова посвящен сохранению исторической памяти. Так, в Севастополе будет дан старт всероссийской акции "Сад Памяти". Как дань подвигу участников обороны и освобождения Севастополя в годы Великой Отечественной войны такой сад будет заложен у центральной аллеи мемориального комплекса "Сапун-гора". А в Парке Победы высадят рощу миндальных деревьев в память о народном артисте СССР Василии Лановом, которого не стало 28 января - актер очень любил Севастополь, и город платил ему тем же. В прошлом году Лановой сам участвовал в подобной акции на Крымском полуострове.

Кроме того, 19 марта в Севастополе презентуют книгу "История Севастополя с древнейших времен до 2014 года" - первое издание, охватывающее всю историю юго-западного Крыма.

За пределами полуострова

Обширную программу по случаю Дней Крыма подготовили и в других регионах страны, в частности, в Москве. Старт мероприятиям даст праздничный концерт в "Лужниках", котором примут участие такие звезды российской эстрады, как "Хор Турецкого", группа "Руки вверх", Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Родион Газманов и другие. Организаторы отмечали, что концерт пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований: заполняемость комплекса не будет превышать 50% от его общей вместимости, а зрители должны будут надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

В рамках Дней Крыма с 18 до 31 марта на столичном Тверском бульваре будет работать фотовыставка "Крым сегодня". На ней представят фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова. Также жители и гости столицы смогут до 18 апреля посетить выставочный проект "Крым. История", открывающийся в парке "Зарядье".

В Краснодаре академический театр драмы имени М. Горького в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией проведет трансляции "Крымских рассказов" в своих социальных сетях.