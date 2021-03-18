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В ЛДПР предложили дать право всем пожарным выходить на пенсию досрочно

Авторы инициативы указывают на то, что право на досрочное назначение пенсии имеют только работники противопожарной службы МЧС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) и член Совета Федерации Сергей Леонов в четверг вносят в нижнюю палату законопроект, который позволит всем сотрудникам Государственной противопожарной службы, проработавшим в ней не менее 25 лет, выйти на пенсию досрочно. Текст и пояснительную записку Нилов опубликовал в своем Telegram-канале.

Авторы указывают на то, что в настоящее время право на досрочное назначение пенсии имеют только работники противопожарной службы МЧС. В то же время, работники противопожарных служб в территориальных и объектовых подразделениях пожарной охраны, непосредственно участвующие в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, поставлены в неравные положения по сравнению с работниками федеральной противопожарной службы по социальным гарантиям и праву выхода на пенсию, отмечается в сообщении.

В ЛДПР предлагают и этой категории пожарных дать право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам. Изменения предлагается внести в закон о страховых пенсиях. Как отмечают авторы в пояснительных материалах, это позволит "работникам всех противопожарных служб выходить на пенсию досрочно". "Огонь не разбирает - региональный он или федеральный. А спасают и рискуют одинаково", - заметил Нилов.

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