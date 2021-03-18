В Британии предупредили о снижении темпов вакцинации из-за нехватки препаратов

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Темпы вакцинации населения в Великобритании снизятся в конце марта и начале апреля в связи с перебоями поставок препаратов от коронавируса. Как заявил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок, складывающаяся ситуация не стала для властей неожиданностью.

"Объемы поставляемых вакцин всегда то идут вверх, то снижаются. Несмотря ни на что, мы по-прежнему привержены цели предоставить возможность вакцинироваться всем желающим в возрасте старше 50 лет к середине апреля", - указал глава британского Минздрава. Тем самым он прокомментировал письмо правительственной рабочей группы по вопросам вакцин в Национальную службу здравоохранения (NHS), в котором говорится о том, что страна с 29 марта столкнется со значительным сокращением еженедельных поставок препаратов.

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля в соответствии с планами правительства первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем.

На втором этапе программы вакцинации возможность сделать прививку получили все жители королевства старше 50 лет. Ранее власти полагали, что по завершении этой фазы число вакцинированных в стране превысит 30 млн к маю. В среду стало известно, что первая доза вакцины от коронавируса введена уже более 25 млн жителей Великобритании, которые составляют порядка 38% населения королевства, что является наивысшим показателем во всей Европе.

По данным вещательной корпорации BBC, перебои с поставками вакцин могут возникнуть в связи с "меньшим, чем ожидалось, количеством доступных [доз] препарата" британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. В свою очередь телеканал Sky News подчеркнул, что возникшие проблемы, которые могут наблюдаться на протяжении всего апреля, "не имеют ничего общего с напряженностью с Евросоюзом". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель будет ограничивать поставки в страны с более высокими темпами вакцинации, чтобы гарантировать выполнение поставщиком обязательств перед государствами ЕС.

В то же время, как отметили в NHS, перебои с поставками препаратов, которые уже наблюдались в конце февраля, могут отсрочить начало вакцинации жителей Великобритании младше 50 лет. На текущий момент в королевстве, помимо вакцины AstraZeneca, также применяют препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.