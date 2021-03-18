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Экологи в Дагестане обнаружили около 40 мертвых краснокнижных пеликанов

Их нашли в устье канала Старый Бахтемир

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Около 40 краснокнижных кудрявых пеликанов обнаружили специалисты Каспийского природоохранного центра в устье канала Старый Бахтемир Кизлярского района Дагестана. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе центра.

"Береговой патруль "Каспийского природоохранного центра" зафиксировал большое количество мертвых краснокнижных кудрявых пеликанов в устье канала Старый Бахтемир, в 10 км от поселка Красный Рыбак Кизлярского района", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время выясняется причина массового падежа краснокнижных пеликанов.

Ранее сообщалось о массовом падеже уток и лебедей в районе Аграханского заливе и местности "Муравейник". Специалисты тогда предварительно насчитали около 300 мертвых птиц.

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