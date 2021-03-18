Власти Крыма заявили, что решение проблемы с водой в регионе может быть найдено к лету

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Решение проблемы с водоснабжением в Крыму может быть найдено к лету, что позволит туристам беспрепятственно отдыхать в регионе. Такое мнение выразил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

"Я думаю, что к лету будет найдено решение проблемы с водой, которое позволит туристам нормально отдыхать. Для окончательного снятия проблемы еще потребуется какое-то время", - рассказал он газете.

По словам Мурадова, в настоящее время строится большое количество сооружений, которые позволяют перебрасывать воду в те районы, где ее не хватает. "Строятся новые скважины. Будут возведены плотины, которые помогут собирать воду из крымских рек. При необходимости будут построены опреснительные заводы, особенно на юге, где много гостей. Это необходимо для того, чтобы мы не ставили под угрозу туристическую отрасль", - добавил он.

Ситуация с водоснабжением

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки.