Год гуманитарного сотрудничества России и Египта может быть открыт в мае

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что Год гуманитарного сотрудничества России и Египта планируется открыть в мае. Подобные события являются направлениями поддержки международных гастролей, рассказала она в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

"У нас два направления поддержки международных гастролей. Первое - если они вписаны в проекты, основанные на международных обязательствах Российской Федерации. <…> Это также "перекрестные" годы, которые объявляются руководством стран. К таким, к примеру, относится Год гуманитарного сотрудничества России и Египта. Он так и не открылся в прошлом году, рассчитываем открыть его в Каире в мае", - пояснила она газете.

Также Манилова добавила, что летом в Зальцбурге планируется открытие Года театра и литературы России и Австрии. "Россия станет страной-гостьей легендарного Зальцбургского фестиваля. И надеемся, Теодор Курентзис будет, как и было запланировано, его открывать", - отметила замминистра.