Второе дело экс-замминистра культуры Пирумова рассмотрят заново из-за отставки судьи

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Красногорский городской суд Подмосковья 19 марта заново начнет рассмотрение по существу второго дела бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, который не признает вину. Как уточнил ТАСС его адвокат Федор Куприянов, замена судьи произошла из-за отставки предыдущего.

"Дело в отношении моего подзащитного передано другому судье в связи с тем, что наш судья вышел в отставку. В пятницу состоится первое заседание у нового судьи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предыдущий судья с середины декабря прошлого года успел провести 10 судебных заседаний.

На скамье подсудимых находятся Пирумов и еще три фигуранта: Валерий Рогов, Олег Григор и Юлия Бегеза.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и занимавший тогда должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. В состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.

По данным СК, в том же году между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "Мехстройтранс" был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения, считает следствие, было похищено более 900 млн рублей, а затем путем многочисленных финансовых операций и иных сделок участники преступного сообщества легализовали большую часть похищенных средств (800 млн рублей).