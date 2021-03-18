Весенний паводок подтопил пять придомовых участков в селе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Пять придомовых участков в селе Новомихайловка в центральном Приморье оказались подтоплены начавшимся в регионе весенним паводком. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Приморского края.

"Пять придомовых территорий с огородами оказались подтоплены в селе Новомихайловка Чугуевского округа. Вода поднялась на одном из окрестных ручьев из-за таяния снега и льда. Чтобы устранить угрозу дальнейших подтоплений, в ближайшее время специалисты расчистят ручей и приведут в порядок местную дамбу. Стаивание ледяного покрова на реках региона отмечалось на протяжении последних 10 дней - местами толщина льда уменьшилась на 5 см", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, это первый в регионе зарегистрированный в этом году случай подтопления. При этом, уровень воды на некоторых участках рек растет, в связи с чем могут происходить подтопления других территорий. По словам специалистов, ледовое поле на водоемах Приморского края практически разрушено.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за своих погодных условий. Ежегодно в регионе происходят поводки, как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома.