Эксперты выявили в сети факты продаж поддельных справок о вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Лига безопасного интернета выявила на некоторых страницах "ВКонтакте" и Telegram-каналов предложения о продаже поддельных справок о вакцинации от коронавируса. Об этом ТАСС в четверг сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили многочисленные предложения в социальных сетях по продаже поддельных справок о прохождении гражданином вакцинации от COVID-19. Стоимость подобной справки в этих группах составляет примерно 5-7 тыс. рублей", - отметила Мизулина.

В некоторых сообществах, по ее словам, также продаются поддельные справки с результатами тестов на коронавирус, как отрицательные, так и положительные, а также справки об отсутствии контактов с больными коронавирусом. Также в сети предлагается оформить поддельные справки о невозможности прохождения вакцинации - так называемый медотвод.

Мизулина также заметила, что в сетях продается еще одна "услуга" - оформление документов для приглашения "на лечение" в Россию граждан СНГ и иностранцев. Такие "документы" стоят у мошенников от 18 до 22 тыс. рублей.