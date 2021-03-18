Власти Якутии направят на реализацию госпрограммы по развитию науки свыше 1 млрд рублей

ЯКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Якутии направят на финансирование госпрограммы по развитию науки до 2024 года более 1 млрд рублей, сообщил в четверг глава региона Айсен Николаев, выступая на пленарном заседании форума "Университеты и развитие геостратегических территорий России".

"В конце прошлого года нами была принята концептуально новая государственная программа научно-технологического развития Якутии до 2024 года. По планам, в рамках принятой программы до 2024 года в общей сложности [на ее финансирование] будет направлено свыше 1 млрд рублей", - сказал Николаев.

По данным регионального Минобрнауки, госпрограмма направлена на поддержку и развитие региональных научно-исследовательских центров, выполнение научных исследований и разработок по приоритетным направлениям социально-экономического развития, освоения Арктики и создания Всемирного центра мамонта, кадрового обеспечения, целевой подготовки и поддержки роста научных компетенций, формирования развития научно-образовательной системы мирового уровня.

Форум "Университеты и развитие геостратегических территорий России" проводится по инициативе Северо-Восточного федерального университета, крупнейшего высшего учебного заведения в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Мероприятие проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук и правительства Якутии.