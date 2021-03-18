В Ростуризме рассчитывают на рост турпотока в Крым на 10-15% в этом году

ТАСС, 18 марта. Ростуризм прогнозирует, что Крым в 2021 году сможет не только вернуться к уровню турпотока, который был на полуострове до пандемии коронавируса, но и увеличить его в пределах 10-15% за счет активности отдыхающих в межсезонье, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия-24".

"Думаю, что в этом году это падение в 15%, [которое произошло в 2020 г. из-за пандемии], сгладим и выйдем на показатели 2019 года. Плюс, за счет расширения крыльев сезона и увеличения турпотока именно в низкий сезон, над чем мы сейчас достаточно активно работаем, думаю, у нас еще будет прирост в 10-15%", - сказала Догузова.

Ранее власти Крыма зафиксировали рост спроса на отдых на полуострове в межсезонье со стороны туристов почти в полтора раза.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.